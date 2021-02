Sanremo 2021, c’è il via libera del Comitato Tecnico Scientifico (Di giovedì 4 febbraio 2021) Senza pubblico e con delle migliorie da applicare all’Ariston Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il suo via libera al Festival di Sanremo 2021, che dovrebbe iniziare il prossimo mese (dal 2 al 6 marzo). In queste settimane l’argomento Sanremo ha infatti tenuto banco con polemiche di ogni genere. Con l’autorizzazione del CTS dovrebbe chiudersi questo ostico capitolo di natura organizzativa. Via libera del Comitato Tecnico Scientifico (#Cts) al Festival di #Sanremo. Gli esperti hanno approvato il protocollo Rai che prevede un evento senza spettatori e una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston finalizzate a ridurre le possibilità di contagio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Senza pubblico e con delle migliorie da applicare all’Ariston Ilha dato il suo viaal Festival di, che dovrebbe iniziare il prossimo mese (dal 2 al 6 marzo). In queste settimane l’argomentoha infatti tenuto banco con polemiche di ogni genere. Con l’autorizzazione del CTS dovrebbe chiudersi questo ostico capitolo di natura organizzativa. Viadel(#Cts) al Festival di #. Gli esperti hanno approvato il protocollo Rai che prevede un evento senza spettatori e una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston finalizzate a ridurre le possibilità di contagio ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - repubblica : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin sulle note di 'Perdono' - RaiRadio2 : «È sempre un momento di grande responsabilità dirigere l’Orchestra del Festival di @SanremoRai, anche dopo più di 2… - condorbox : Via libera del Cts al Festival di Sanremo #news - Acmor3 : RT @claudio_2022: Sanremo sarà una maratona: 5 ore e mezza a puntata. Achille Lauro sul palco tutte le sere. Io non guardo da anni il fest… -