Salvini “Draghi scelga tra Grillo e la Lega” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega, se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, la nostra è l’esatto contrario”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione della segreteria politica del partito. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) “dovrà scegliere trae la, se le richieste disono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, la nostra è l’esatto contrario”. Lo ha detto il leader della, Matteo, al termine della riunione della segreteria politica del partito. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

