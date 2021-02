Nemmeno Lilli Gruber riesce a far dire a Salvini che si vaccinerà (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il leader della Lega non si smuove dalla sua posizione, nonostante il pressing senza soluzione di continuità di Lilli Gruber. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, il segretario del Carroccio ha parlato degli scenari futuri del suo partito e della coalizione di Centrodestra: da Mario Draghi a una serie di criticità che potranno essere risolte solamente in fase di consultazione, prima delle decisione di appoggiare o meno un esecutivo tecnico con a capo l’ex Presidente della Banca Centrale Europea. Poi, come accade ormai sempre più spesso, gli viene chiesto un parere sulla campagna vaccinale sulla sua posizione in merito all’inoculazione del siero. E Salvini sul vaccino continua a non sbilanciarsi. LEGGI ANCHE > Salvini lo dice a Mario Draghi «qualora fosse in collegamento» su IG Era già accaduto in passato, a CartaBianca ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il leader della Lega non si smuove dalla sua posizione, nonostante il pressing senza soluzione di continuità di. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, il segretario del Carroccio ha parlato degli scenari futuri del suo partito e della coalizione di Centrodestra: da Mario Draghi a una serie di criticità che potranno essere risolte solamente in fase di consultazione, prima delle decisione di appoggiare o meno un esecutivo tecnico con a capo l’ex Presidente della Banca Centrale Europea. Poi, come accade ormai sempre più spesso, gli viene chiesto un parere sulla campagna vaccinale sulla sua posizione in merito all’inoculazione del siero. Esul vaccino continua a non sbilanciarsi. LEGGI ANCHE >lo dice a Mario Draghi «qualora fosse in collegamento» su IG Era già accaduto in passato, a CartaBianca ...

Marco50738067 : @borghi_claudio Io la guardo sempre quando viaggio, perché si sa viaggiare può dare a volte un po’ di stipsi, devo… - AndreaCalderai : ECCEZIONALE EPOCALE FAVOLOSO Stasera dalla Gruber non c’è nemmeno un giornalaio del Fatto Quotidiano I casi sono 2… - milanolabbrate : Lilli non aspetta nemmeno la fine della sigla subito a mettersi la mascherina che diligenza - fra_dia_volo : @ricpuglisi @fattoquotidiano @Corriere @ilgiornale @LaStampa @LaVeritaWeb @repubblica Non ti si fila nemmeno Lilli.… -