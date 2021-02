Isola dei Famosi 2021 | il cast dei concorrenti | da Giovanni Ciacci a Elisa Isoardi tutti i rumors

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dei, ildei. Ancora i nomi non sono stati ufficializzati ma le indiscrezioni circolano febbrilmente. Tra conferme e smentite quello che sappiamo per certo è che il reality show partirà il prossimo 8 marzo e che alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Ma è aperta ufficialmente la “caccia” al naufrago per il reality di Mediaset. Fioccano i nomi: da, fino a Paul Gascoigne. C’è grande fermento in casa Mediaset e soprattutto grandissime aspettative in termini di ascolti per la nuova edizione dell’dei. Per ora bocche cucite sule quindi nulla di ufficiali ma il totonomi è oviamente ...