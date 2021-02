Covid, i contagi risalgono: inversione di tendenza in 9 regioni. In diminuzione i decessi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 febbraio 2021 - Si arresta la tendenza alla discesa dei nuovi casi di Covid in Italia. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe , "in 9 regioni risale l'incremento dei nuovi casi e in 5 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 febbraio 2021 - Si arresta laalla discesa dei nuovi casi diin Italia. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe , "in 9risale l'incremento dei nuovi casi e in 5 ...

Nel caso non aveste visto: il Presidente Mattarella ha affermato che nei paesi dove si è votato i contagi sono espl… - 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid - Le elezioni comunali previste per maggio potrebbero anche slittare di qualche mese, fino a settembre, se l'emergenz… - #COVID19 , Fondazione #Gimbe: 'In nove regioni tornano a salire i #contagi'

La circolazione delle varianti di- 19 è in aumento in Francia, secondo i risultati preliminari dell'ultimo sondaggio flash. Lo riporta Le Figaro citando una intervista a Bruno Lina, professore di virologia del centro ...In Puglia il 37% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti, oltre la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute; mentre in area medica la ...incremento dei...I casi a Roma città sono a quota 500 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). 7:19 - I casi a Roma sono a quota 500. Ieri nel Lazio su oltre 11mila tamponi e quasi 16 mila antigenici, ...BOLZANO. Forte crescita dei casi di Covid in Alto Adige. Lo afferma il rapporto Gimbe. In provincia di Bolzano si registra infatti alla lunga il valore più alto in Italia con un incremento del 10,1%, ...