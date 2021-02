Conte: non sarò di ostacolo a Draghi, auspico governo politico (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Mario Draghi, è stato un colloquio lungo e molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del nuovo governo, evidentemente non mi conosce o è in mala fede: i sabotatori vanno cercati altrove. Ho sempre lavorato e lavorerò per il bene del paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico e sociale". Con queste parole il presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte ha rotto il silenzio mantenuto dal giorno delle sue dimissioni, il 26 gennaio, e si è presentato davanti a Palazzo Chigi per una dichiarazione alla stampa."Desidero ringraziare il presidente Mattarella - ha esordito - è stato un prezioso ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Ieri ho incontrato il presidente neo incaricato Mario, è stato un colloquio lungo e molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come unalla formazione del nuovo, evidentemente non mi conosce o è in mala fede: i sabotatori vanno cercati altrove. Ho sempre lavorato e lavorerò per il bene del paese e perché si possa formare un nuovoper risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico e sociale". Con queste parole il presidente del Consiglio uscente Giuseppeha rotto il silenzio mantenuto dal giorno delle sue dimissioni, il 26 gennaio, e si è presentato davanti a Palazzo Chigi per una dichiarazione alla stampa."Desidero ringraziare il presidente Mattarella - ha esordito - è stato un prezioso ...

