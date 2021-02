Amanda Sandrelli | chi è l’ex marito Blas Roca Rey | la loro storia

(Di giovedì 4 febbraio 2021)era sposata conRey. Ecco cos’è successo fra di. Dal primo incontro alla separazione. Quella traè stata una granded’amore che li ha uniti profondamente. Purtroppo però non sono riusciti a far fronte alla crisi e si sono dovuti dire addio. Illegame li L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RobyJex : Amanda Sandrelli interpreta Annamaria Starita che si fa fare le carte #chilhavisto -

chi è: età, altezza, pesoè lo pseudonimo diPaoli (che è il vero nome all'anagrafe). E' nata a Losanna, in Svizzera, il 31 ottobre del 1964. Ha dunque 56 anni ...Ecco chi è, età, carriera e vita privata della famosa attrice figlia di Gino Paoli e Stefaniaè una nota attrice e regista, famosa soprattutto per essere la figlia di ...Amanda Sandrelli era sposata con Blas Roca Rey. Ecco cos’è successo fra di loro. Dal primo incontro alla separazione. Quella tra Amanda e Blas è stata una grande storia d’amore che li ha uniti ...Curiosità su Amanda Sandrelli, figlia di Stefania e del cantautore Gino Paoli: perché non ha il cognome del padre.