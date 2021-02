A Napoli scioperano due licei | studenti | “Così non va | non funziona niente”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Glidel liceo classico ‘V.Emanuele II – G.Garibaldi’ e quelli del liceo scientifico ‘Cuoco-Campanella’ dihanno deciso di non entrare a scuola e scioperare per le condizioni riscontrate al loro rientro in aula, lunedi’ scorso, e in particolare rispetto alle difficoltà introdotte dalla ripartizione delle classi in due categorie col 50% in presenza e l’altro 50% che fa didattica a distanza. ”Fino alla fine abbiamo creduto nel lieto fine – dice il all’Ansa il rappresentante dell’Emanuele-Garibaldi, Francesco Fucito – ma una volta giunti nelle classi ci siamo resi conto che, in verita’, nulla di tutto cio’ che era stato promesso, garantito e assicurato e’ stato attuato. Nulla rispetto ai mesi scorsi sembra essere cambiato”. Glilamentano il mancato ...