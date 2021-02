Sampdoria, Candreva verso il riscatto: può accadere a Benevento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Contro il Benevento, potrebbero verificarsi le condizioni per la Sampdoria per il riscatto di Antonio Candreva dall’Inter Il cartellino di Antonio Candreva è sempre più vicino a diventare di proprietà della Sampdoria. I blucerchiati, quest’estate, hanno trovato l’accordo con l’Inter per il prestito con obbligo dell’esterno, il cui riscatto potrebbe scattare già a Benevento. Secondo gli accordi tra Corte Lambruschini e la dirigenza nerazzurra la Sampdoria dovrà pagare i 2,5 milioni di euro pattuiti al primo punto conquistato dall’inizio di febbraio. Un motivo in più per gli uomini di Claudio Ranieri per far risultato in terra campana e conquistare, oltre ai punti, l’intero cartellino di Candreva. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Contro il, potrebbero verificarsi le condizioni per laper ildi Antoniodall’Inter Il cartellino di Antonioè sempre più vicino a diventare di proprietà della. I blucerchiati, quest’estate, hanno trovato l’accordo con l’Inter per il prestito con obbligo dell’esterno, il cuipotrebbe scattare già a. Secondo gli accordi tra Corte Lambruschini e la dirigenza nerazzurra ladovrà pagare i 2,5 milioni di euro pattuiti al primo punto conquistato dall’inizio di febbraio. Un motivo in più per gli uomini di Claudio Ranieri per far risultato in terra campana e conquistare, oltre ai punti, l’intero cartellino di. Leggi su ...

