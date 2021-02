Il M5s giura fedeltà a Giuseppe Conte e Zingaretti vuole continuare con Grillo

Leggi su leggilo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non tutti approvano la scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricaduta sull'ex presidente della Bce Mario Draghi. La ex Maggioranza giallorossa già scissa prima ancora di ripartire. Il capo dello Stato ha fatto la sua scelta: dopo un mandato esplorativo al pentastellato Roberto Fico che non ha portato ai risultati attesi, Mattarella ha chiuso