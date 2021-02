**Governo: Conte, 'cosa dirò a Draghi? Lo saprà lui in anteprima'** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Lo saprà lui in anteprima". Così il premier dimissionario Giuseppe Conte, intercettato da Sky Tg24 all'uscita della propria abitazione, risponde alla domanda su cosa dirà a Mario Draghi. Nessuna risposta, invece, su un eventuale partito a sua guida. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Lolui in". Così il premier dimissionario Giuseppe, intercettato da Sky Tg24 all'uscita della propria abitazione, risponde alla domanda sudirà a Mario. Nessuna risposta, invece, su un eventuale partito a sua guida.

