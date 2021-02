Governo: Buffagni, 'Draghi profilo inattaccabile, per M5S deciderà assemblea' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Mario Draghi ha un profilo inattaccabile, nulla da dire. Così come nessuno può dir nulla sulle competenze di Giuseppe Conte". Così il viceministro uscente Stefano Buffagni all'Adnkronos. A chi gli domanda se il M5S darà il suo sostegno all'ex numero 1 della Bce, "questo lo deciderà oggi l'assemblea" dei parlamentari grillini. Timori che il Movimento non tenga e si spacchi? "Il M5S, a sentire i giornalisti e i rumors di palazzo, sembra sempre che si spacchi, poi gli irresponsabili sono sempre altri...". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Marioha un, nulla da dire. Così come nessuno può dir nulla sulle competenze di Giuseppe Conte". Così il viceministro uscente Stefanoall'Adnkronos. A chi gli domanda se il M5S darà il suo sostegno all'ex numero 1 della Bce, "questo looggi l'" dei parlamentari grillini. Timori che il Movimento non tenga e si spacchi? "Il M5S, a sentire i giornalisti e i rumors di palazzo, sembra sempre che si spacchi, poi gli irresponsabili sono sempre altri...".

