Dayane Mello: gli ultimi messaggi del fratello Lucas sui social (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È una notizia drammatica quella che ha colpito Dayane Mello e la sua famiglia che in questi momenti sta facendo i conti con la drammatica perdita di Lucas Mello, il fratello minore 27enne della modella brasiliana. La notizia, arrivata dai media brasiliani che hanno riportato dell’incidente in cui il ragazzo ha perso la vita, è già stata comunicato alla Mello che si trova ora all’interno della Casa del Grande fratello Vip. Dayane Mello: morto il fratello Lucas Comunicata la notizia drammatica alla modella brasiliana, Dayane Mello è uscita e rientrata nella casa del Grande fratello Vip per essere attorniata dal calore e dall’affetto delle persone ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È una notizia drammatica quella che ha colpitoe la sua famiglia che in questi momenti sta facendo i conti con la drammatica perdita di, ilminore 27enne della modella brasiliana. La notizia, arrivata dai media brasiliani che hanno riportato dell’incidente in cui il ragazzo ha perso la vita, è già stata comunicato allache si trova ora all’interno della Casa del GrandeVip.: morto ilComunicata la notizia drammatica alla modella brasiliana,è uscita e rientrata nella casa del GrandeVip per essere attorniata dal calore e dall’affetto delle persone ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - Cinzia0509 : @Dayane_mello_ Non dovrebbero mandare in onda - deukaemilfs : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - venusleez : @Dayane_mello_ non pubblicate sti video, non bisogna spettacolarizzare il suo dolore anche se le intenzioni sono delle migliori -