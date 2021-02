Covid, tablet e app contro la povertà educativa. Al via un progetto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Si chiama “Fondazione Sicilia PER la Scuola” il nuovo progetto pensato per contrastare la povertà educativa minorile, in un contesto che l’emergenza pandemica ha notevolmente aggravato. Ideato da Fondazione Sicilia in collaborazione con Sicily Art and Culture e Civita Sicilia, il progetto è rivolto a 38 scuole di primo e secondo grado particolarmente svantaggiate, presenti nelle nove province siciliane e individuate in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con cui la Fondazione sottoscriverà un protocollo d’intesa.E’ avvenuta ieri la prima consegna all’Istituto Comprensivo Statale Leonardo Sciascia di Palermo.Nel dettaglio, Fondazione Sicilia ha deciso lo stanziamento di 100 mila euro, destinati all’acquisto di 600 tablet. Anche Fondazione con il Sud ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Si chiama “Fondazione Sicilia PER la Scuola” il nuovopensato per contrastare laminorile, in un contesto che l’emergenza pandemica ha notevolmente aggravato. Ideato da Fondazione Sicilia in collaborazione con Sicily Art and Culture e Civita Sicilia, ilè rivolto a 38 scuole di primo e secondo grado particolarmente svantaggiate, presenti nelle nove province siciliane e individuate in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con cui la Fondazione sottoscriverà un protocollo d’intesa.E’ avvenuta ieri la prima consegna all’Istituto Comprensivo Statale Leonardo Sciascia di Palermo.Nel dettaglio, Fondazione Sicilia ha deciso lo stanziamento di 100 mila euro, destinati all’acquisto di 600. Anche Fondazione con il Sud ...

