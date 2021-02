Il comune in cui è vietato ammalarsi di Covid - 19 (Di martedì 2 febbraio 2021) I medici di base vanno in pensione e molte sedi rimangono vacanti per mesi o anni. Neanche un sostituto. A Oniferi si rimedia con l'ironia della prima cittadina: 'E' fatto assoluto divieto ai ... Leggi su today (Di martedì 2 febbraio 2021) I medici di base vanno in pensione e molte sedi rimangono vacanti per mesi o anni. Neanche un sostituto. A Oniferi si rimedia con l'ironia della prima cittadina: 'E' fatto assoluto divieto ai ...

IsraelinItaly : Il Presidente @Antonio_Tajani: 'Il 21 gennaio l'@Europarl_IT ha approvato ad ampia maggioranza una risoluzione sull… - ComuneMI : Riparte il crowdfunding civico: fino al 28/3 si possono sostenere 7 progetti dedicati al rilancio dei quartieri. I… - Renato_Corghi : @Paroledipaola @WomanWithPen @jacopo_iacoboni Non puoi sapere che essermi espresso così è conseguente a mesi in cui… - AlessiaBirri : Cavallo inciso su costola bovina, tinto con ematite, lungo 10,7 cm., datato 16.000 anni, fra i molti manufatti (fra… - Hanahime : @lomleeknow piccolo' o 'pensare il contesto in cui vive' è una giustificazione sottointesa, ripeto la Malesia non h… -