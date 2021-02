“È la sua vita, non mi intrometto”. Alessandra Mussolini, la notizia sul figlio Romano rimbalza sulla stampa (Di martedì 2 febbraio 2021) “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”. Così all’Adnkronos Alessandra Mussolini, nipote del Duce, commenta la notizia di suo figlio Romano entrato a far parte della Primavera della Lazio. “Lazio, c’è un Mussolini in panchina”, ha titolato questa mattina il Messaggero. Romano è figlio di Alessandra Mussolini e Mauro Floriani, terzino destro del 2003 che gioca nel club capitolino. È il pronipote del Duce e ha scelto anche il doppio cognome. “Un cognome pesante e un accostamento pericoloso – scrive il Messaggero – un luogo comune ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori.suae sulle sue cose, mionon vuole alcun tipo di intromissione”. Così all’Adnkronos, nipote del Duce, commenta ladi suoentrato a far parte della Primavera della Lazio. “Lazio, c’è unin panchina”, ha titolato questa mattina il Messaggero.die Mauro Floriani, terzino destro del 2003 che gioca nel club capitolino. È il pronipote del Duce e ha scelto anche il doppio cognome. “Un cognome pesante e un accostamento pericoloso – scrive il Messaggero – un luogo comune ...

repubblica : Calcio, Lazio: un Mussolini in panchina con la Primavera. La madre Alessandra: 'Mio figlio non vuole intromissioni… - RaiNews : La senatrice a vita #LilianaSegre, che oggi ha portato la sua testimonianza al Memoriale della #Shoah di Milano in… - ZZiliani : Per deferire #Buffon per la millesima bestemmia della sua vita ci sono voluti 40 giorni; per conoscere la sanzione,… - Laura20174972 : @Laura8323995503 ,???? è la mia paura...ma è la sua vita se lui vuole così lo accetteremo - Anastas11877301 : RT @pescapazzeska: #raccontatetommaso perché la sua esperienza di vita gli ha donato tanta maturità, e condividere la sua storia e le sue r… -

