Crotone, Vrenna: «Di Carmine colpo importante. Ounas? Un fuoriclasse»

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha commentato il mercato invernale condotto dalla società calabrese: le sue dichiarazioni Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha commentato il mercato invernale condotto dalla società calabrese. «Un mercato difficile ma siamo più che soddisfatti per quello che abbiamo fatto sia nel mercato estivo che a gennaio. Abbiamo portato un giocatore importante come Di Carmine e poi abbiamo preso Ounas che è un fuoriclasse. Appena troveremo la quadra in difesa avremo tutte le possibilità con questa rosa di centrare la salvezza».

