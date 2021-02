G.F Vip, la Ruta voleva accendere un falò in giardino – FOTO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sta per terminare, dopo 4 mesi il Grande Fratello Vip, e sicuramente l’edizione di quest’anno sarà ricordata, oltre che per la lunga durata del reality, anche per le gesta, a volte choc, di Maria Teresa Ruta. La bionda giornalista sportiva, è dentro la casa più spiata d’Italia, sin dal primo giorno di partenza del programma, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sta per terminare, dopo 4 mesi il Grande Fratello Vip, e sicuramente l’edizione di quest’anno sarà ricordata, oltre che per la lunga durata del reality, anche per le gesta, a volte choc, di Maria Teresa. La bionda giornalista sportiva, è dentro la casa più spiata d’Italia, sin dal primo giorno di partenza del programma, L'articolo Curiosauro.

peppe844 : #GFvip GF Vip, intervento degli autori per Maria Teresa Ruta: 'Brucio la casa' - infoitcultura : Maria Teresa Ruta: “Brucio la casa”, intervengono gli autori del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Panico al Gf Vip, Maria Teresa Ruta: 'Brucio la casa' - ItalyFlo : @ginnigian @rainbow20202020 Non cosi.ho admirato tutto di MT io visto tanti cosa uguali a me.dono pui vicino come D… - infoitcultura : Chi è l’eliminata del GF Vip tra Carlotta, Giulia, Ruta e Samantha secondo i lettori di -