Calciomercato, rinforzi mirati per Lazio e Roma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Serviva ritoccare qualcosa per continuare la corsa alla Champions. Lazio e Roma hanno spremuto le idee più dei portafogli, come era lecito aspettarsi in una finestra di mercato fustigata dall’emergenza economica, e hanno portato nella Capitale innesti utili alla rincorsa alle prime posizioni. L’ultimo in ordine cronologico è stato Ryan Reynolds. L’esterno classe 2001 è stato ufficializzato dalla Roma in mattinata, dopo essere arrivato a Fiumicino nella giornata di ieri. Un affare da 7 milioni, che il club giallorosso verserà nelle casse dei Dallas. Reynolds arriva con la formula del prestito con riscatto, da esercitare eventualmente alla fine della prossima stagione, con una percentuale del 15% sulla futura rivendita. È tornato in giallorosso El Shaarawy, dopo quasi due anni lontano dalla Capitale per provare l’esperienza in Cina. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Serviva ritoccare qualcosa per continuare la corsa alla Champions.hanno spremuto le idee più dei portafogli, come era lecito aspettarsi in una finestra di mercato fustigata dall’emergenza economica, e hanno portato nella Capitale innesti utili alla rincorsa alle prime posizioni. L’ultimo in ordine cronologico è stato Ryan Reynolds. L’esterno classe 2001 è stato ufficializzato dallain mattinata, dopo essere arrivato a Fiumicino nella giornata di ieri. Un affare da 7 milioni, che il club giallorosso verserà nelle casse dei Dallas. Reynolds arriva con la formula del prestito con riscatto, da esercitare eventualmente alla fine della prossima stagione, con una percentuale del 15% sulla futura rivendita. È tornato in giallorosso El Shaarawy, dopo quasi due anni lontano dalla Capitale per provare l’esperienza in Cina. Il ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, due rinforzi offensivi per i gialloblù - italiaserait : Calciomercato, rinforzi mirati per Lazio e Roma - SportinRomagna : Calcio, tre rinforzi per il Ravenna Fc #sportinromagna #calcio #calciomercato #SerieC #SkyCalciomercatoDay… - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Parma, due rinforzi offensivi per i gialloblù - Faaaabio : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Parma, due rinforzi offensivi per i gialloblù -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato rinforzi Il Covid ci ha tolto pure il calciomercato

Un tempo la sessione invernale del calciomercato era considerata il momento in cui si poteva rimettere in piedi una stagione o fare il ... Dall'altro canto, anche per la Roma gli unici rinforzi sono ...

Calciomercato Crotone, colpo in attacco: è fatta per Adam Ounas, battuta la concorrenza di Spezia e Parma

Battuta la concorrenza di Parma e Spezia Importante colpo nel calciomercato del Crotone . La formazione calabrese, fanalino di coda del campionato di Serie A, è alla ricerca di rinforzi utili a ...

Calciomercato, rinforzi mirati per Lazio e Roma Italia Sera Calciomercato Juventus, cessione UFFICIALE | Affare firmato Raiola

Wesley è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Fc Sion, squadra svizzera che milita in Super League, allenata da Fabio Grosso ...

Foggia, in arrivo Nivozaki dall’Atalanta

Rinforzo in attacco in arrivo per il Foggia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club rossonero ha trovato l’accordo con l’Atalanta per prelevare il classe 2000 Rilind Nivozaki.

Un tempo la sessione invernale delera considerata il momento in cui si poteva rimettere in piedi una stagione o fare il ... Dall'altro canto, anche per la Roma gli unicisono ...Battuta la concorrenza di Parma e Spezia Importante colpo neldel Crotone . La formazione calabrese, fanalino di coda del campionato di Serie A, è alla ricerca diutili a ...Wesley è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Fc Sion, squadra svizzera che milita in Super League, allenata da Fabio Grosso ...Rinforzo in attacco in arrivo per il Foggia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club rossonero ha trovato l’accordo con l’Atalanta per prelevare il classe 2000 Rilind Nivozaki.