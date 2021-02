“Belen Rodriguez è incinta: è una femmina, ecco come si chiamerà” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Belen Rodriguez è incinta, aspetta una bambina“. Ne è convinto il giornalista Santo Pirrotta che quest’oggi ha dato l’annuncio in diretta nel corso della sua rubrica “Un Santo in paradiso” a Ogni Mattina su Tv8. Da qualche settimana ormai, si stanno facendo sempre più insistenti le voci su una possibile seconda gravidanza della showgirl argentina, che ha già un figlio Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Solo mercoledì scorso il settimanale Chi aveva pubblicato degli scatti che la ritraevano a passeggio con il nuovo compagno Antonino Spinalbese in un parco di Milano: il suo look, una salopette morbida di jeans e al polso un braccialetto anti nausea, era stato visto come una conferma del fatto che sia in dolce attesa. Pirrotta ha spiegato poi che Belen sarebbe al quarto mese di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “, aspetta una bambina“. Ne è convinto il giornalista Santo Pirrotta che quest’oggi ha dato l’annuncio in diretta nel corso della sua rubrica “Un Santo in paradiso” a Ogni Mattina su Tv8. Da qualche settimana ormai, si stanno facendo sempre più insistenti le voci su una possibile seconda gravidanza della showgirl argentina, che ha già un figlio Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Solo mercoledì scorso il settimanale Chi aveva pubblicato degli scatti che la ritraevano a passeggio con il nuovo compagno Antonino Spinalbese in un parco di Milano: il suo look, una salopette morbida di jeans e al polso un braccialetto anti nausea, era stato vistouna conferma del fatto che sia in dolce attesa. Pirrotta ha spiegato poi chesarebbe al quarto mese di ...

