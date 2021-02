Auto elettriche - Marchi, colori, loghi: quando a contare è anche l'immagine (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'Auto alla spina (anche) come manifesto. Non basta la presenza del powertrain: spesso e volentieri, sviluppare un'elettrica impone di studiare un'immagine diversa da quella dei modelli a motore termico. anche per una questione di desideri del pubblico. Da anni le Case propongono, elaborano e rivedono strategie di comunicazione legate alla mobilità a batteria. E non parliamo solo di spot, pubblicità varie o di campagne di marketing, ma di un'identità che "viaggia" con la vettura stessa: un'identità di prodotto, per l'appunto, capace di differenziare le Auto a batteria da quelle tradizionali. Brand identity. In questa fase di transizione, le Case sono le prime a voler comunicare di essere green e al passo coi tempi (ne parliamo anche nella sezione QElectric del numero di gennaio di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'alla spina () come manifesto. Non basta la presenza del powertrain: spesso e volentieri, sviluppare un'elettrica impone di studiare un'diversa da quella dei modelli a motore termico.per una questione di desideri del pubblico. Da anni le Case propongono, elaborano e rivedono strategie di comunicazione legate alla mobilità a batteria. E non parliamo solo di spot, pubblicità varie o di campagne di marketing, ma di un'identità che "viaggia" con la vettura stessa: un'identità di prodotto, per l'appunto, capace di differenziare lea batteria da quelle tradizionali. Brand identity. In questa fase di transizione, le Case sono le prime a voler comunicare di essere green e al passo coi tempi (ne parliamonella sezione QElectric del numero di gennaio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Pure ETCR - Finalmente il calendario 2021: si parte da Vallelunga a giugno

La prima edizione del Pure ETCR ha finalmente una data di partenza. Il Mondiale riservato alle auto turismo completamente elettriche ha svelato il calendario per la prima edizione del 2021: si partirà da Vallelunga il 18 - 20 giugno, proseguendo poi con altri quattro appuntamenti. Vallelunga ...

Elettrica e usata, senza incentivi: Fabio spiega la scelta

Quindi l'idea era quella di un'auto più spaziosa e recente? Si, esatto. Ho iniziato a guardarmi ... In più ero convinto che le elettriche costassero tutte moltissimo e fossero fuori dal mio budget. '...

Auto elettriche e plug-in, vendite più che raddoppiate nel 2020 Il Sole 24 ORE Faw conferma l'investimento da oltre 1 miliardo di euro nella Motor Valley

L'auto cinese in Emilia Romagna è realtà. Come già anticipato da il Sole 24 Ore, Faw e Silk Ev avvieranno una produzione di auto elettriche e plug-in nella Motor Valley per un investimento complessivo ...

Nissan presenta la nuova serie speciale LEAF10

Nissan annuncia il debutto della nuova Nissan LEAF10, serie speciale celebrativa dei 10 anni del marchio nipponico ...

