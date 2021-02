Atp Melbourne 2 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 2 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 2 febbraio per quanto concerne l’Atp di Melbourne 2. Nick Kyrgios fa il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall’ultima volta: l’australiano infatti decise di non competere nei tornei post-lockdown e per tutto il resto del 2020. Non ci sono azzurri in programma. Ecco gli incontri di martedì con orario italiano: 1573 ARENA terzo incontro dalle ore 01:00 – Gojo vs Popyrin CAMPO 3 secondo incontro dalle ore 01:00 – Mmoh vs Giron a seguire – Atp Melbourne 1 a seguire – Muller vs Kyrgios CAMPO 6 terzo incontro dalle ore 00:30 – Duckworth vs Machac a seguire – Sugita vs Halys a seguire – Daniel vs Harris CAMPO 12 secondo match ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il, glie l’didella giornata diper quanto concerne l’Atp di2. Nick Kyrgios fa il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall’ultima volta: l’australiano infatti decise di non competere nei tornei post-lockdown e per tutto il resto del 2020. Non ci sono azzurri in. Ecco gli incontri dicono italiano: 1573 ARENA terzo incontro dalle ore 01:00 – Gojo vs Popyrin CAMPO 3 secondo incontro dalle ore 01:00 – Mmoh vs Giron a seguire – Atp1 a seguire – Muller vs Kyrgios CAMPO 6 terzo incontro dalle ore 00:30 – Duckworth vs Machac a seguire – Sugita vs Halys a seguire – Daniel vs Harris CAMPO 12 secondo match ...

sportli26181512 : ATP Cup, il calendario e il girone dell'Italia: Al via martedì l'ATP Cup, torneo per nazioni che vedrà sul cemento… - TiebreaktennisI : ATP Melbourne 2 (Murray River Open): Cecchinato e Sonego steccano all’esordio - TennisWebMag : Nel 'Murray River Open' di Melbourne (ATP 250) subito out Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il torinese ha subito… - sportface2016 : #ATPMelbourne Parte male il 2021 di #Sonego e #Cecchinato: sconfitta all'esordio per gli azzurri contro Kubler e… - Ubitennis : ATP Melbourne 2: Sconfitte all'esordio per Sonego e Cecchinato -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Melbourne ATP Cup, il calendario e il girone dell'Italia

Si comincia a fare sul serio in Australia , dove da martedì scatta l' ATP Cup , torneo per nazioni che vedrà in campo a Melbourne tutti i big del ranking, da Novak Djokovic a Rafa Nadal , passando per Dominic Thiem , Sascha Zverev e Daniil Medvedev . L'Italia, affidata ...

Tennis, tabellone Melbourne 1 (Great Ocean Road Open): al via Sinner e altri quattro azzurri

01 Da oggi fino a domenica 7 si disputerà il torneo Atp 250 Great Ocean Road Open , più comunemente denominato Melbourne 1 ; di solito questo torneo si disputa a gennaio ad Adelaide, ma l' emergenza Covid - 19 ha stravolto anche l'inizio della ...

ATP/WTA Melbourne, programma lunedì 1 febbraio: in campo Serena, Sonego e altri 7 italiani Ubi Tennis Atp Melbourne 1, Jannik Sinner inizia con una vittoria in doppio insieme a Hurkacz

Inizia bene l'ATP Melbourne 1 per Jannik Sinner che impegnato nel doppio trova il successo in coppia con Hubert Hurkacz. L'azzurro, che inizierà la sua avventura in singolare dal secondo turno, si sta ...

Atp Melbourne 2 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 2 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 2 febbraio per quanto concerne l’Atp di Melbourne 2. Nick Kyrgios fa il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall’ulti ...

Si comincia a fare sul serio in Australia , dove da martedì scatta l'Cup , torneo per nazioni che vedrà in campo atutti i big del ranking, da Novak Djokovic a Rafa Nadal , passando per Dominic Thiem , Sascha Zverev e Daniil Medvedev . L'Italia, affidata ...01 Da oggi fino a domenica 7 si disputerà il torneo250 Great Ocean Road Open , più comunemente denominato1 ; di solito questo torneo si disputa a gennaio ad Adelaide, ma l' emergenza Covid - 19 ha stravolto anche l'inizio della ...Inizia bene l'ATP Melbourne 1 per Jannik Sinner che impegnato nel doppio trova il successo in coppia con Hubert Hurkacz. L'azzurro, che inizierà la sua avventura in singolare dal secondo turno, si sta ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 2 febbraio per quanto concerne l’Atp di Melbourne 2. Nick Kyrgios fa il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall’ulti ...