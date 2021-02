Al via il maxi-tavolo per il programma di governo  

(Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Roberto Fico convoca i partiti della ex maggioranza per mettere a punto uncondiviso, accogliendo così nel suo mandato esplorativo le richieste di Matteo Renzi. Dunque alle 9,30 siederanno attorno a uni capigruppo di tutti i partiti che finora hanno sostenuto ilConte per verificare se sia possibile siglare un patto di fine legislatura. Ma dietro le quinte si tratta già sui nomi; gli ottimisti trattano su quelli dei ministri, i piu' accorti su quello del premier, gli sherpa di Italia viva su ipotesi alternative alla riedizione dell'attuale maggioranza giallorossa, il cosiddetto piano B. M5s, Pd e Leu tengono la posizione: non ci sono subordinate al Conte ter. Le differenze sue ministri non mancano, il Presidente Fico avrà il suo daffare a redigere un ...

Si lavora al contratto di governo. Un- tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo. L'ha convocato il ...a partire dalle scelte di Matteo Renzi che non ha ancora dato il...Alil- tavolo per il programma di governoUn maxi-tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo. L'ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per questa mattina a Montecitorio con i gruppi protagonisti ...