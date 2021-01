Papa Francesco | “Necessario tutelare il diritto alla salute dei più fragili”

(Di domenica 31 gennaio 2021) L’Angelus didi domenica 31 gennaio: “Ho deciso di instituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani”. CITTA’ DEL VATICANO – Pandemia,e anziani. Sono questi tre gli argomenti cheha voluto trattare nell’Angelus di domenica 31 gennaio. La preghiera del Pontefice ancora a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Per questa giornata nella Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano erano presenti i ragazzi dell’Azione Cattolica della Diocesi di Roma per il consueto messaggio dedicatopace di fine gennaio. La Giornata dei Nonni e degli Anziani Il Pontefice ha annunciato di aver “istituito la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ...

è tornato oggi a prendere in prestito un noto ritornello di Mina durante la preghiera dell'Angelus, commentando l'episodio della guarigione dell'indemoniato di Cafarnao. 'Gesù', ha ...ROMA " "Ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sarà la quarta domenica di luglio, dedicata ai santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù". Lo ha dettodurante l'Angelus, trasmesso in diretta streaming. .“Grazie per la Sua testimonianza“: così scrive il Santo Padre scrive a Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, in seguito al dono ricevuto del libro “L ...IN AGGIORNAMENTO. Election day per la Federazione Italiana di Atletica Leggera: alla Fiera di Roma l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per la scelta del nuovo Presidente fede ...