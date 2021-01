Ligue 1 2020 2021 | vittoria esterna del Monaco a Nantes | decide Volland

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La ventiduesima giornata dellaha certificato ulteriormente il grande momento di forma del, vittorioso sul campo delper 1-2. Le reti di Maripan e, rispettivamente al 45? e al 60?, hanno indirizzato l’incontro, risolvendo la pratica a mezz’ora dal termine. A 7? dal 90?, Emond ha siglato una rete potenzialmente importante, rimettendo in ballo il risultato finale. La compattezza difensiva del duo Maripan-Badiashile ha garantito l’ennesimo successo stagionale dei monegaschi, il tredicesimo in massima serie. Gli uomini di Domenech hanno dimostrato di poter puntare alla conquista di un posto valido per la Champions League. Coesione, spirito di squadra, validità tecnica e grande fame di vittorie: questi sono gli ingredienti che stanno rendendo grande ...

Sportface.it

