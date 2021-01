Incidente in montagna, coppia morta nel Bresciano (Di domenica 31 gennaio 2021) Due persone sono morte sul monte Vareno. La coppia è precipitata nel vuoto durante una escursione. BRESCIA – Nuovo grave Incidente in montagna. Due persone (marito e moglie) sono morte sul Monte Vareno nella giornata di domenica 31 gennaio 2021. Secondo una prima ricostruzione, raccontata da L’Eco di Bergamo, le vittime erano impegnate in una escursione insieme alla figlia di 5 anni e ad una coppia di amici. Molto probabilmente la prima a precipitare nel vuoto è stata la donna. Il marito, nel tentativo di salvarla, ha perso l’equilibrio ed è finito nel dirupo. Inutili i tentativi dei soccorsi, per le due persone non c’era più niente da fare. L’Incidente La dinamica dell’Incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. La coppia, insieme alla figlia e ad ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Due persone sono morte sul monte Vareno. Laè precipitata nel vuoto durante una escursione. BRESCIA – Nuovo gravein. Due persone (marito e moglie) sono morte sul Monte Vareno nella giornata di domenica 31 gennaio 2021. Secondo una prima ricostruzione, raccontata da L’Eco di Bergamo, le vittime erano impegnate in una escursione insieme alla figlia di 5 anni e ad unadi amici. Molto probabilmente la prima a precipitare nel vuoto è stata la donna. Il marito, nel tentativo di salvarla, ha perso l’equilibrio ed è finito nel dirupo. Inutili i tentativi dei soccorsi, per le due persone non c’era più niente da fare. L’La dinamica dell’è ancora al vaglio degli inquirenti. La, insieme alla figlia e ad ...

