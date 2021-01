Claudia è morta aspettando per ore che qualcuno andasse a salvarla (Di domenica 31 gennaio 2021) Claudia Acciarino, 36 anni, è precipitata in un dirupo durante un’escursione sui monti Lepini: inutili i tentativi di soccorso. Era partita per un’escursione in solitaria, quasi un’abitudine per Claudia Acciarino, trentaseienne commerciante – oltre che cantante e compositrice rock – amante della montagna. E così giovedì aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 31 gennaio 2021)Acciarino, 36 anni, è precipitata in un dirupo durante un’escursione sui monti Lepini: inutili i tentativi di soccorso. Era partita per un’escursione in solitaria, quasi un’abitudine perAcciarino, trentaseienne commerciante – oltre che cantante e compositrice rock – amante della montagna. E così giovedì aveva deciso di prendersi un po’ di tempo per L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Era stata l'icona dei volontari del primo lockdown. Claudia è morta nel giorno del suo compleanno. - infoitinterno : Si perde in montagna e cade in un dirupo: morta Claudia Acciarino, anima dell’underground romano - infoitinterno : 29 Gen Inferno Store di Roma, Kick Agency: è morta Claudia Acciarino - infoitinterno : Claudia Acciarino si perde in montagna e cade in un burrone: morta a 36 anni - infoitinterno : Claudia Acciarino, morta durante una escursione: la tragedia della 36enne con la passione del rock -