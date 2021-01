Vaccino Covid, “alta probabilità” che diventi inefficace (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La fine della pandemia, purtroppo, è ancora lontana. Nonostante i tempi record di sviluppo del Vaccino anti-Covid, ci vorranno ancora mesi per vaccinare gran parte della popolazione. Nel frattempo, abbiamo visto come il virus in questo periodo ha avuto la capacità di adattarsi ed evolversi, mutando e preoccupando gli esperti. Ad oggi i vaccini si sono dimostrati efficaci anche contro le varianti individuate, ma un giorno potrebbe accadere il contrario, per questo motivo il CEO di Pfizer ha invitato governi e istituzioni a collaborare per accelerare i tempi di approvazione e distribuzione del Vaccino. Questo non solo per far fronte all’attuale emergenza Covid, ma anche per garantire risposte celeri in caso di future pandemie. Attualmente il Vaccino di Pfizer-BioNTech, non ... Leggi su improntaunika (Di sabato 30 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La fine della pandemia, purtroppo, è ancora lontana. Nonostante i tempi record di sviluppo delanti-, ci vorranno ancora mesi per vaccinare gran parte della popolazione. Nel frattempo, abbiamo visto come il virus in questo periodo ha avuto la capacità di adattarsi ed evolversi, mutando e preoccupando gli esperti. Ad oggi i vaccini si sono dimostrati efficaci anche contro le varianti individuate, ma un giorno potrebbe accadere il contrario, per questo motivo il CEO di Pfizer ha invitato governi e istituzioni a collaborare per accelerare i tempi di approvazione e distribuzione del. Questo non solo per far fronte all’attuale emergenza, ma anche per garantire risposte celeri in caso di future pandemie. Attualmente ildi Pfizer-BioNTech, non ...

