Sci, superG femminile: imperiosa Lara Gut ancora prima. La Goggia quarta (Di sabato 30 gennaio 2021) Lara Gut-Behrami continua la sua marcia imperiosa in superG e vince anche la prima gara di Garmisch-Partenkirchen, su una pista battuta dalla neve e dalla pioggia, poi salata con poca efficacia viste le alte temperature. Lara Gut ha chiuso con il tempo di 1'15"70, battendo la giovane norvegese Kaisa Lie, al primo podio della carriera, in ritardo di 68 centesimi dalla svizzera. Al terzo posto, per molti minuti è rimasta Sofia Goggia, battuta però dal numero 29 Marie-Michele Gagnon, per 7 centesimi. Goggia finisce così ai piedi del podio, dimostrando comunque di poter puntare al podio anche in questa specialità.Federica Brignone commette un errore nell'unico salto della pista e finisce larga, terminando in 12/a posizione, davanti a Elena Curtoni, che fa un errore simile ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021)Gut-Behrami continua la sua marciaine vince anche lagara di Garmisch-Partenkirchen, su una pista battuta dalla neve e dalla pioggia, poi salata con poca efficacia viste le alte temperature.Gut ha chiuso con il tempo di 1'15"70, battendo la giovane norvegese Kaisa Lie, al primo podio della carriera, in ritardo di 68 centesimi dalla svizzera. Al terzo posto, per molti minuti è rimasta Sofia, battuta però dal numero 29 Marie-Michele Gagnon, per 7 centesimi.finisce così ai piedi del podio, dimostrando comunque di poter puntare al podio anche in questa specialità.Federica Brignone commette un errore nell'unico salto della pista e finisce larga, terminando in 12/a posizione, davanti a Elena Curtoni, che fa un errore simile ...

SkySport : ULTIM'ORA SCI Lara Gut-Behrami vince il SuperG di Garmisch Quarto posto per Sofia Goggia #SkySport #Sci - ItaSportPress : Sci, superG femminile: imperiosa Lara Gut ancora prima. La Goggia quarta - - infoitsport : Sci alpino, startlist superG femminile Garmisch. Programma, orari, tv, pettorali di partenza - sportface2016 : Domenica 31 gennaio 2021, dalle ore 11.00, il via al #SuperG femminile a #Garmisch: la start list, i pettorali di p… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Sofia Goggia fuori dal podio. Inattaccabile Lara Gut-Behrami -