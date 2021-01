Katherine Heigl: "Durante Grey's Anatomy dicevano che ero una 'difficile'. Mi ha causato disturbi mentali" (Di sabato 30 gennaio 2021) Di Katherine Heigl si è spesso detto che non sia una persona con cui è facile lavorare. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Izzy Stevens nel fortunato medical drama Grey’s Anatomy, non accetta però questa etichetta. “Mi fa incazzare” rivela in un’intervista rilasciata al Washington Post. “Potrei aver detto qualche frase che non è piaciuta, ma è stata amplificata. Sono stata definita ‘ingrata’, ‘difficile’, ‘poco professionale’. Ma è questa la definizione di persona ‘difficile’? Qualcuno che non condivide la tua stessa opinione? Ora ho 42 anni e quell’appellativo mi fa incazzare” ha dichiarato al Post. La reputazione di Heigl ha iniziato a delinearsi proprio Durante il suo impegno nella serie Grey’s ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Disi è spesso detto che non sia una persona con cui è facile lavorare. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Izzy Stevens nel fortunato medical drama’s, non accetta però questa etichetta. “Mi fa incazzare” rivela in un’intervista rilasciata al Washington Post. “Potrei aver detto qualche frase che non è piaciuta, ma è stata amplificata. Sono stata definita ‘ingrata’, ‘’, ‘poco professionale’. Ma è questa la definizione di persona ‘’? Qualcuno che non condivide la tua stessa opinione? Ora ho 42 anni e quell’appellativo mi fa incazzare” ha dichiarato al Post. La reputazione diha iniziato a delinearsi proprioil suo impegno nella serie’s ...

