Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta crolla nella notte: pianti e minacce (Di sabato 30 gennaio 2021) Ruta è andata via per rabbia: 'Io lo sapevo che andavo in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto il vestito per festeggiare le 20 nomination, pensa un po'!'. Leggi su leggo (Di sabato 30 gennaio 2021) Ruta è andata via per rabbia: 'Io lo sapevo che andavo in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto il vestito per festeggiare le 20 nomination, pensa un po'!'.

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - GrandeFratello : No, Grande Fratello, io ENTRO! #GFVIP - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - marikaj28 : RT @oocgfvip5: Guendalina Tavassi: “Tommy tu lo vinci questo grande fratello” #GFVIP - elegantissima77 : @verissimotv EliGre: prima o poi finirà il Grande Fratello. #gregorelli -