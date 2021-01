Torino | uccide la moglie e il figlio di 5 anni prima di tentare il suicidio | ' Vi porto via con me'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha ucciso laTeodora e ilLudovico, di appena 5, per poiillanciandosi dal balcone di casa . accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di ...

Il duplice omicidio, accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola, pare al termine di una lite. Tragedia nel torinese dove un uomo di 39 anni ha ucciso la moglie e il figlio ...Dopo aver assassinato i famigliari, l'uomo ha provato a farla finita gettandosi dal balcone: ora si trova al Cto, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...