Scambio Dzeko-Sanchez, nella trattativa possono finire anche Pinamonti e Radu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giornata importante per Roma e Inter, i club stanno portando avanti la Scambio Dzeko-Sanchez, ma la trattativa è tutt’altro che semplice e le parti si incontreranno nuovamente nella giornata di oggi per cercare l’intesa. L’ostacolo più grande riguarda l’ingaggio del centravanti bosniaco, che non rientra nei parametri indicati dal Decreto Crescita. Decreto che all’Inter, invece, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giornata importante per Roma e Inter, i club stanno portando avanti la, ma laè tutt’altro che semplice e le parti si incontreranno nuovamentegiornata di oggi per cercare l’intesa. L’ostacolo più grande riguarda l’ingaggio del centravanti bosniaco, che non rientra nei parametri indicati dal Decreto Crescita. Decreto che all’Inter, invece, L'articolo

DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio tra i due attaccanti - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? INTER E ROMA AL LAVORO PER LO SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ ? #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Inter… - DiMarzio : Scambio #Dzeko - #Sanchez: gli aggiornamenti dopo l'incontro tra #Roma e #Inter - infoitsport : Calciomercato Inter: scambio Dzeko-Sanchez, in ballo un altro calciatore - Fiore37171698 : L'#Inter non può rinunciare a #Pinamonti, come contropartita nello scambio #Dzeko/#Sanchez, altrimenti rimarrebbe c… -