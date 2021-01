Gattuso andava esonerato a luglio. Ora De Laurentiis se lo tenga fino a fine stagione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli scacchisti conoscono un noto aforisma: quaranta buone mosse non ti assicurano la vittoria, una sola sbagliata ti può far perdere. Nel caso di Aurelio De Laurentiis è pacifico affermare che abbia già perso, perché non si è limitato ad un solo errore. Dopo anni di gestione oculata, che hanno permesso la creazione di un tesoretto cui attingere nelle stagioni con bilancio in rosso, ha dilapidato tutto in modo scellerato. L’aggravante è stato farlo nel pieno di una pandemia che, senza essere preveggenti, avrebbe causato una recessione mondiale. Lo scenario futuro porta inevitabilmente a un ridimensionamento, gli stipendi più onerosi non saranno sostenibili e, giocoforza, bisognerà mandare via chi guadagna di più. A qualsiasi prezzo, anche in saldo. Al peggio però, non c’è mai fine, per questo voglio dare un consiglio al presidente: non aggiunga un nuovo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli scacchisti conoscono un noto aforisma: quaranta buone mosse non ti assicurano la vittoria, una sola sbagliata ti può far perdere. Nel caso di Aurelio Deè pacifico affermare che abbia già perso, perché non si è limitato ad un solo errore. Dopo anni di gestione oculata, che hanno permesso la creazione di un tesoretto cui attingere nelle stagioni con bilancio in rosso, ha dilapidato tutto in modo scellerato. L’aggravante è stato farlo nel pieno di una pandemia che, senza essere preveggenti, avrebbe causato una recessione mondiale. Lo scenario futuro porta inevitabilmente a un ridimensionamento, gli stipendi più onerosi non saranno sostenibili e, giocoforza, bisognerà mandare via chi guadagna di più. A qualsiasi prezzo, anche in saldo. Al peggio però, non c’è mai, per questo voglio dare un consiglio al presidente: non aggiunga un nuovo ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Gattuso andava esonerato a luglio. Ora De Laurentiis se lo tenga fino a fine stagione POSTA NAPOLISTA – Il presidente non a… - napolista : Gattuso andava esonerato a luglio. Ora De Laurentiis se lo tenga fino a fine stagione POSTA NAPOLISTA – Il preside… - ElefanteFloral : @scottotweet Anche ad inizio stagione giocavamo 4-3-3 e ha cambiato perché non andava, il problema non sono i numer… - DarioCi8 : La sfuriata di #Gattuso nel Post #NapoliSpezia è un bel calcinculo al Tuit Societario di rinnovata fiducia e a tutt… - Giuseppe_iLDiMa : @SpudFNVPN E io l'ho detto che eri troppo attivi e qualcosa che non andava c'era... Gattuso: Io non mi dimetto. ... Bam! Ha stato Spud -