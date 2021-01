Figli delle Chiancarelle: sede e lista “per cambiare Salerno” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una spiga di grano, il verde dell’ambiente e lo slogan “Cambialo Salerno, insieme si può”. Il gruppo Figli delle Chiancarelle (circa 17mila followers su fb) si materializzerà domenica alle ore 11.30 in via Torrione 71. Sarà quella la sede del movimento che ha già annunciato di essere presente alla competizione elettorale per le prossime amministrative. Il gruppo nacque una decina d’anni fa prendendo spunto da un intercalare classica dell’epoca dell’allora sindaco Vincenzo De Luca. Che etichettò come ‘Figli delle Chiancarelle’ gli oppositori al suo progetto di urbanizzazione dell’area attraverso il grande condominio Crescent e la “piazza a mare più grande d’Europa”. Dieci anni dopo i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una spiga di grano, il verde dell’ambiente e lo slogan “Cambialo, insieme si può”. Il gruppo(circa 17mila followers su fb) si materializzerà domenica alle ore 11.30 in via Torrione 71. Sarà quella ladel movimento che ha già annunciato di essere presente alla competizione elettorale per le prossime amministrative. Il gruppo nacque una decina d’anni fa prendendo spunto da un intercalare classica dell’epoca dell’allora sindaco Vincenzo De Luca. Che etichettò come ‘’ gli oppositori al suo progetto di urbanizzazione dell’area attraverso il grande condominio Crescent e la “piazza a mare più grande d’Europa”. Dieci anni dopo i ...

