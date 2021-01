Fedez accusato di diffamazione diserta il tribunale: “Sta preparando Sanremo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Fedez è stato chiamato in tribunale per una causa di diffamazione che lo vede imputato, ma non si è presentato all’udienza perché “impegnato per Sanremo” accusato di diffamazione diserta il tribunale: “Sta preparando Sanremo” (websource)Si è svolta a Livorno l’udienza in tribunale che vede imputato Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez. Il rapper e star dei social è accusato di diffamazione nei confronti della giornalista Chiara Giannini, all’epoca collaboratrice di “Libero”. Le presunte offese arrivarono nei confronti della donna via social. La giornalista era assistita dall’avvocato Muriel Petrucci, che ha sostituito Valentina Tognocchi. E’ ... Leggi su instanews (Di venerdì 29 gennaio 2021)è stato chiamato inper una causa diche lo vede imputato, ma non si è presentato all’udienza perché “impegnato perdiil: “Sta” (websource)Si è svolta a Livorno l’udienza inche vede imputato Federico Lucia, meglio conosciuto come. Il rapper e star dei social èdinei confronti della giornalista Chiara Giannini, all’epoca collaboratrice di “Libero”. Le presunte offese arrivarono nei confronti della donna via social. La giornalista era assistita dall’avvocato Muriel Petrucci, che ha sostituito Valentina Tognocchi. E’ ...

