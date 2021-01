**Coronavirus: Oms, nelle ultime due settimane più casi che in primi sei mesi** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ginevra, 29 gen. (Adnkronos) - "nelle ultime due settimane sono stati registrati più casi che nei primi sei mesi della pandemia". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in briefing con i giornalisti a Ginevra, alla vigilia del giorno un cui, un anno fa, l'Oms dichiarò l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa del coronavirus. "In quel momento - ha ricordato - c'erano meno 100 casi di quella malattia che adesso chiamiamo Covid-19, e nessuna vittima, al di fuori della Cina". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ginevra, 29 gen. (Adnkronos) - "duesono stati registrati piùche neisei mesi della pandemia". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in briefing con i giornalisti a Ginevra, alla vigilia del giorno un cui, un anno fa, l'Oms dichiarò l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a causa del coronavirus. "In quel momento - ha ricordato - c'erano meno 100di quella malattia che adesso chiamiamo Covid-19, e nessuna vittima, al di fuori della Cina".

