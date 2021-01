Biathlon | Martin Jaeger trionfa nella sprint di Dszunki Zdroj Un ottimo Giuseppe Montello sfiora la top-10

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In seguito a una giornata di pausa, i Campionati Europei di2021 di Dszuniki-(Polonia) sono ripresi oggi con le due proveprova maschile si è imposto a sorpresa il trentatreenne svizzero, che si toglie così certamente la più bella soddisfazione della carriera e rilancia le proprie quotazioni in vista dei prossimi Mondiali. Grazie allo zero al tiro, l’elvetico ha avuto la meglio per 7? nel chilometro finale del russo Said Karimulla Khalili, altrettanto perfetto al poligono, dopo due giri e mezzo sostanzialmente in fotocopia. Medaglia di bronzo per il tedesco Johannes Kuehn, che ha mancato un bersaglio in entrambe le serie di tiro ma è risalito prepotentemente fino al +15? finale grazie al miglior tempo sugli sci stretti che gli varrà con ogni ...