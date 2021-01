Uomini e Donne anticipazioni | Davide Donadei ha scelto Chiara | la reazione di Beatrice

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 28 gennaio 2021)scelta– Solonotizie24Il momento tanto atteso per i gli spettatori die fan diè finalmente arrivato. Il tronista mesi dopo l’avvio del suo percorso nel programma di Maria De Filippi ha fatto la sua scelta lasciando lo studio conRabbi. Ma qual è stata ladella giovanissima? Il trono diha colpito il pubblico da casa in questi mesi per essere stato molto puro, e costellato da emozioni forti per il ragazzo che in un primo momento hadi rimandare anche la scelta e approfondire così la conoscenza con le due corteggiatrici. A colpire, inoltre, è stato anche ...