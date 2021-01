Cyberpunk 2077 sarebbe giocabile su Tesla Model S e X

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La pagina ufficiale Reddit diMotors ha aggiunto un post sulle nuoveS eX che hanno la possibilità di far "giocare da qualsiasi luogo". Mentre giocare all'interno di un veicolonon è qualcosa di nuovo, la cosa più scioccante qui è che entrambi questili hanno 10 teraflop di potenza di elaborazione. Sui siti Web ufficiali perS eX, l'auto ha 2 monitor. Uno sul cruscotto e uno sul retro. il monitor del cruscotto in entrambi i veicoli è da 17? con risoluzione 2200 × 1300. L'auto ha 10 teraflop di potenza di elaborazione e consente ai controller wireless di collegarsi con il veicolo per giocare a una serie di titoli disponibili dall'hub Arcade di. Nelle immagini ...