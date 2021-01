Controlli anti - Covid, clienti identificati. Momenti di tensione davanti a un bar di Porto Recanati (Di giovedì 28 gennaio 2021) Porto Recanati - Continuano in tutta la provincia i servizi di prevenzione e di controllo del territorio predisposti dalla questura di Macerata. Sotto la lente anche il rispetto delle norme anti - ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 28 gennaio 2021)- Continuano in tutta la provincia i servizi di prevenzione e di controllo del territorio predisposti dalla questura di Macerata. Sotto la lente anche il rispetto delle norme- ...

Viminale : Controlli sulle misure anti #COVID19 del #26gennaio. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?93.518 persone, 986 san… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: I giornali d'Italia sembrano quasi tutti per un Governo Conte ter M. 5 S.-Pd, la sinistra massonica eretica anti-itali… - TerlizziGerardo : I giornali d'Italia sembrano quasi tutti per un Governo Conte ter M. 5 S.-Pd, la sinistra massonica eretica anti-it… - SiciliaReporter : Caltanissetta, controlli anti-covid: bar chiuso per 5 giorni, multe anche ai clienti per un totale di quasi 4 mila… - SiciliaReporter : Carini, controlli anti-covid: giocavano a carte e bevevano birra,7 mila eu di multe -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Controlli anti-Covid, clienti identificati. Momenti di tensione davanti a un bar di Porto Recanati Corriere Adriatico Controlli dei carabinieri: 14 persone nei guai

Due patenti ritirate, un’auto e droga sequestrate, sanzionati ubriachi molesti. Altri sette sono stati denunciati per violazione delle norme anti-Covid ...

Lotta contro lo spaccio, controlli ai giardini e fuori dalle scuole

Scuole, parchi e stazioni nel mirino della polizia, che ieri mattina ha effettuato una serie di servizi di prevenzione e controllo in città e a Porto Recanati. Con l’impiego di agenti della Questura d ...

Due patenti ritirate, un’auto e droga sequestrate, sanzionati ubriachi molesti. Altri sette sono stati denunciati per violazione delle norme anti-Covid ...Scuole, parchi e stazioni nel mirino della polizia, che ieri mattina ha effettuato una serie di servizi di prevenzione e controllo in città e a Porto Recanati. Con l’impiego di agenti della Questura d ...