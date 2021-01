Buon compleanno Super Gigi | Buffon ne fa 43

Leggi su zon

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Zon Sport racconta i 43 anni di Gianluigiattraverso le sue 5 migliori parate (scelte dalla redazione): da Parma alla Nazionale, passando per l’interminabile avventura alla Juventus L’uomo dei record e della storia, il portiere più forte di sempre: Gianluigicompie 43 anni e non ha intenzione di fermarsi qui. Il mondo del calcio celebra ilman di Carrara e anche Zon Sport dedica all’ex numero 1 della Nazionale un focus d’eccezione sulle sue 5 migliori parate. 1) Inter-Parma (23 maggio 2000) Parate importanti, parate decisive, ma soprattutto, parate belle: quella dia San Siro sul tiro telecomandato del Chino Recoba, invece, è semplicemente bellissima. Uno slancio da numero 1 del mestiere e un colpo di mano da far impallidire: non stupisce che il vecchio ...