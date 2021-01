Man, talento purissimo per i sogni del Parma (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dennis Man è un giovane attaccante rumeno, classe 1998, in forza allo Steaua Bucarest. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato che il giocatore è vicinissimo al Parma, è arrivata anche la conferma del suo agente, per il presidente Krause è un pallino e lo stesso Becali, proprietario del club rumeno ha parlato chiaro in giornata: “Man giocherà in Serie A!” Si tratta di un esterno mancino dalle ottime qualità tecniche, nonostante l’altezza (182 cm) ha anche una notevole velocità in progressione ed è in grado di giocare su entrambe le fasce. Dennis preferisce però partire da destra e avere lo spazio per rientrare con il sinistro. Ha anche fatto parte delle Nazionali giovanili della Romania, 6 presenze e un gol con i “grandi”. Dopo le giovanili ed il passaggio ai pro con la maglia dell’Arad, dal 2016 è allo Steaua Bucarest, chissà che Parma non possa essere ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dennis Man è un giovane attaccante rumeno, classe 1998, in forza allo Steaua Bucarest. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato che il giocatore è vicinissimo al, è arrivata anche la conferma del suo agente, per il presidente Krause è un pallino e lo stesso Becali, proprietario del club rumeno ha parlato chiaro in giornata: “Man giocherà in Serie A!” Si tratta di un esterno mancino dalle ottime qualità tecniche, nonostante l’altezza (182 cm) ha anche una notevole velocità in progressione ed è in grado di giocare su entrambe le fasce. Dennis preferisce però partire da destra e avere lo spazio per rientrare con il sinistro. Ha anche fatto parte delle Nazionali giovanili della Romania, 6 presenze e un gol con i “grandi”. Dopo le giovanili ed il passaggio ai pro con la maglia dell’Arad, dal 2016 è allo Steaua Bucarest, chissà chenon possa essere ...

