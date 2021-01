La Giornata della Memoria deve essere narrata affinché non accada mai più

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mio padre quel giorno si trovò solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non aveva neanche 18 anni. Stava dirigendosi dai Vergini, a Napoli, dove si trovava il palazzo di famiglia, verso piazza Dante, proprio mentre le SS stavano chiudendo e rastrellando. Portarono via anche lui, che riuscì a infilare un biglietto nelle mani di un passante, scampato alla razzia, per avvisare i suoi genitori. I miei nonni dovettero accontentarsi di quelle poche righe, e per due anni e mezzo non lo videro più. Per lunghi mesi non seppero neanche se fosse vivo, o morto. Papà fu portato in un lager, un campo di lavoro, in Sassonia. A poca distanza da un campo di sterminio, di cui vedeva i fumi e l’acre odoremorte, innalzarsi verso il cielo. Due anni e mezzo dopo, con un gruppo di sopravvissuti, riuscì a scappare. Attraversarono l’Europa a piedi e con mezzi di fortuna, mangiando ...