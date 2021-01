Fatturato record per Microsoft, 40 miliardi in un trimestre (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Risultati migliore delle aspettative per Microsoft che ha alzato il velo sui conti ieri sera a mercati chiusi. Per la prima volta nella storia, il Fatturato ha raggiunto e superato 40 miliardi di dollari nei tre mesi, un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto è balzato del 33% a 15,5 miliardi. Su base adjusted, l’EPS si è attestato a 2,03 dollari oltre gli 1,64 dollari stimati dagli analisti. Sul Fatturato hanno inciso le vendite della divisione hardware balzate dell’86%, grazie alle console Xbox Series X e Xbox Series S. Quanto all’outlook, Microsoft si attende per il primo trimestre del 2021 un Fatturato compreso tra 40,35 e 41,25 miliardi di dollari contri i 38,70 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Risultati migliore delle aspettative perche ha alzato il velo sui conti ieri sera a mercati chiusi. Per la prima volta nella storia, ilha raggiunto e superato 40di dollari nei tre mesi, un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto è balzato del 33% a 15,5. Su base adjusted, l’EPS si è attestato a 2,03 dollari oltre gli 1,64 dollari stimati dagli analisti. Sulhanno inciso le vendite della divisione hardware balzate dell’86%, grazie alle console Xbox Series X e Xbox Series S. Quanto all’outlook,si attende per il primodel 2021 uncompreso tra 40,35 e 41,25di dollari contri i 38,70 ...

InvestoPro_ita : #Microsoft ha chiuso il Q2 con un #fatturato record di $43,08 miliardi contro i $40,18 miliardi previsti e in rialz… - sorsidiweb : Effetto Covid, l’e-commerce del vino raggiunge l’8 per cento. Fatturato record tra i 150 e i 200 milioni di euro… - menelik40 : RT @HDblog: AMD: fatturato record nel 2020, tutti i settori in crescita - HDblog : AMD: fatturato record nel 2020, tutti i settori in crescita - MicrosoftRTweet : RT @tvbusiness24: #Microsoft, numeri da record nel 2020: fatturato oltre i $40 miliardi per la prima volta nella storia -

Ultime Notizie dalla rete : Fatturato record Fatturato record per Microsoft, 40 miliardi in un trimestre Il Messaggero Wall Street: tonfo futures Dow Jones -300 punti nel giorno della Fed. Male Boeing post bilancio, boom GameStop (+46%) e AMC (+200%)

Futures Usa in forte ribasso, con quelli sul Dow Jones che capitolano di 350 punti, e quelli sullo S&P 500 che arretrano dell'1,1%. In calo dello 0,5% i futures sul Nasdaq Composite. Sia lo S&P 500 ch ...

Boeing -4% in Borsa: soffre perdita record $11,9 MLD nel 2020 con pandemia Covid. Rimanda debutto 777X

Prosegue la stagione delle trimestrali Usa: prima dell'inizio della sessione ha pubblicato i propri risultati di bilancio il colosso aerospaziale americano Boeing. Risultati a dir poco negativi, visto ...

Futures Usa in forte ribasso, con quelli sul Dow Jones che capitolano di 350 punti, e quelli sullo S&P 500 che arretrano dell'1,1%. In calo dello 0,5% i futures sul Nasdaq Composite. Sia lo S&P 500 ch ...Prosegue la stagione delle trimestrali Usa: prima dell'inizio della sessione ha pubblicato i propri risultati di bilancio il colosso aerospaziale americano Boeing. Risultati a dir poco negativi, visto ...