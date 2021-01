Covid, una tigre e due leoni positivi al Covid in uno zoo: a uno dei felini è stata praticata l’eutanasia per le gravi condizioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In uno zoo in Svezia una tigre e due leoni sono stati contagiati dal virus SarsCov2 lo scorso 13 gennaio, oltre ad un membro del personale. La conferma è arrivata il giorno successivo dai laboratori Idexx in Germania, che hanno analizzato i campioni prelevati dagli animali. A renderlo noto è l’Istituto svedese di veterinaria sulla rete della Società internazionale per lo studio delle malattie infettive (Isid). Il sequenziamento del genoma dei campioni biologici prelevati dagli animali ha mostrato che il virus appartiene al gruppo B1.177.21. Gli animali avevano lesioni lievi nel tratto respiratorio, ma non segni di polmonite. La tigre contagiata è una femmina di 17 anni, cui è stata praticata l’eutanasia a causa dei gravi sintomi respiratori e neurologici, età avanzata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In uno zoo in Svezia unae duesono stati contagiati dal virus SarsCov2 lo scorso 13 gennaio, oltre ad un membro del personale. La conferma è arrivata il giorno successivo dai laboratori Idexx in Germania, che hanno analizzato i campioni prelevati dagli animali. A renderlo noto è l’Istituto svedese di veterinaria sulla rete della Società internazionale per lo studio delle malattie infettive (Isid). Il sequenziamento del genoma dei campioni biologici prelevati dagli animali ha mostrato che il virus appartiene al gruppo B1.177.21. Gli animali avevano lesioni lievi nel tratto respiratorio, ma non segni di polmonite. Lacontagiata è una femmina di 17 anni, cui èa causa deisintomi respiratori e neurologici, età avanzata ...

Gli esperti raccomandano, dunque, che il vaccino venga offerto a una donna che allatta ed è parte di un gruppo per cui la vaccinazione è raccomandata, come ad esempio gli operatori sanitari. Il Sage h ...

Covid, 995 casi: 163 nel leccese. Decessi, numeri alti. Covid ancora nelle RSA, anche a Casarano

È allarme in una rsa casaranese, dove sono risultati positivi 20 pazienti (3 dei quali ricoverati in condizioni preoccupanti) e circa 7 operatori, che sono paucisintomatici. – Il SARS-CoV-2 continua a ...

