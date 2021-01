Coppa Italia | Juve - Spal 4 - 0 | bianconeri in semifinale con l' Inter

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)sul velluto in. La squadra di Pirlo batte la4 - 0 e stacca il pass per la doppiacontro l'. All'Allianz Stadium gara subito in discesa per iche ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - RaiSport : ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - LinezoJuve : RT @gianluigibuffon: La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - princigallomich : Poker alla Spal, Juve in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

La Coppa Italia è un nostro obiettivo e faremo di tutto per vincerla“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!Tre anni e mezzo, dunque, tra alti e bassi per Musacchio che, per buona parte della sua permanenza in rossonero, ha pagato le difficoltà di un Milan lontanissimo parente di quello attuale. Con Pioli.