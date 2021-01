AstraZeneca, “Non stiamo violando il contratto”. L’Ue chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vaccino Covid, L’Ue contro AstraZeneca: Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza. Il caso sulla consegna delle dosi del vaccino contro il Covid si è trasformato in una polemica dura ed aspra tra AstraZeneca e l’Unione europea. Le ultime tappe di questo scontro sono l’intervista del Ceo dell’azienda a la Repubblica e la reazione delL’Ue che chiede lo svincolo della clausola di segretezza per poter procedere con la pubblicazione del contratto. VaccinoVaccino Covid, AstraZeneca: “Non stiamo violando il contratto” “Siamo stati piuttosto specifici con ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vaccino Covid,contro: Bruxelleslodi. Il caso sulla consegna delle dosi del vaccino contro il Covid si è trasformato in una polemica dura ed aspra trae l’Unione europea. Le ultime tappe di questo scontro sono l’intervista del Ceo dell’azienda a la Repubblica e la reazione delchelodelladiper poter procedere con la pubblicazione del. VaccinoVaccino Covid,: “Nonil” “Siamo stati piuttosto specifici con ...

Tg3web : L'Europa alza la voce contro le aziende fornitrici di vaccini e minaccia di bloccare le esportazioni se non saranno… - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - petergomezblog : Vaccino Astrazeneca, conto alla rovescia per l’approvazione. Cavaleri (Ema): “Efficacia al 60%, ma chi si ammala no… - Matteo67 : #AstraZeneca: “nel contratto con l’#europa non c’è obbligo di fornitura ma solo impegno a fare tutto il possibile.… - 8foctdr67 : RT @leliozeta: Bill Gates 'non molto sorpreso' dal danno al midollo spinale causato dal vaccino di AstraZeneca: -