Appendino condannata a un anno e mezzo per Piazza S.Carlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, e gli altri quattro imputati nel processo per i fatti avvenuti a giugno 2017 in Piazza San Carlo sono stati tutti condannati a un anno e sei mesi. Il processo, con rito abbreviato, riguarda gli incidenti durante la proiezione sui maxi schermi della finale di Champions League Real Madrid-Juventus.Oltre alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono stati condannati il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, l'allora questore di Torino Angelo Sanna, l'ex presidente dell'agenzia di promozione territoriale, Turismo Torino, Maurizio Montagnese, ed Enrico Bertoletti, che si occupò della logistica. Per tutti l'accusa è di disastro, omicidio e lesioni colpose.Un'ondata di panico collettivo provocò due morti e oltre 1.600 feriti, in una Piazza gremita ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, Chiara, e gli altri quattro imputati nel processo per i fatti avvenuti a giugno 2017 inSansono stati tutti condannati a une sei mesi. Il processo, con rito abbreviato, riguarda gli incidenti durante la proiezione sui maxi schermi della finale di Champions League Real Madrid-Juventus.Oltre alla sindaca di Torino, Chiara, sono stati condannati il suo ex capo di gabinetto, Paolo Giordana, l'allora questore di Torino Angelo Sanna, l'ex presidente dell'agenzia di promozione territoriale, Turismo Torino, Maurizio Montagnese, ed Enrico Bertoletti, che si occupò della logistica. Per tutti l'accusa è di disastro, omicidio e lesioni colpose.Un'ondata di panico collettivo provocò due morti e oltre 1.600 feriti, in unagremita ...

fattoquotidiano : Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo - MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - davidallegranti : AndKronos – Piazza San Carlo, Appendino condannata a un anno e sei mesi - fabiovalenza : RT @elevisconti: #Appendino condannata. Per i garantisti è presunta innocente. Per i giustizialisti anche, perchè l'unica sentenza che cont… - GiancarloDeRisi : Al processo per i morti di piazza San Carlo, la Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi. La sindaca di Torino è stat… -