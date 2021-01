Olympiacos | ufficiale | arriva l’ex Genoa e Milan Sokratis Papastathopulos

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Niente Lazio operPapastathopoulos. Il difensore greco lascia sì l’Arsenal, ma come ormai noto negli ultimi giorni lo fa per tornare in patria e per vestire la maglia dell’. La trattativa è adesso. Il 32enne difensore centrale ha firmato un triennale con il club ellenico. In passato ha vestito le maglie del, che lo aveva cercato nella scorsa sessione di mercato, poi, Werder Brema, Borussia Dortmund e Arsenal. SportFace.

